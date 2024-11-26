Российские войска поразили пункты управления БПЛА ВСУ, с которых запускали дроны по ЗАЭС

Российские военные поразили украинские пункты управления беспилотниками, с которых запускали дроны по Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», — говорится в сообщении ведомства.

6 ноября украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты Энергодара.

Дроны произвели атаку на береговую линию, приближенную к Запорожской атомной электростанции. Произошло не менее пяти взрывов.

В конце октября ВСУ атаковали город — спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар тремя беспилотниками-камикадзе, один из них взорвался на территории гостиницы.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».