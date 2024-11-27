Минобороны сообщило об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар

За сутки украинские войска совершили шесть атак с использованием беспилотников коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской атомной электростанции и населенному пункту Энергодар. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, все беспилотные летательные аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атак пострадавших и повреждений нет.

«Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме», — уточнили в ведомстве.

26 ноября сообщалось, что российские военные поразили украинские пункты управления беспилотниками, с которых запускали дроны по Запорожской АЭС.

6 ноября украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты Энергодара.

Дроны произвели атаку на береговую линию, приближенную к Запорожской атомной электростанции. Произошло не менее пяти взрывов.

Ранее на Запорожской АЭС произошло отключение основной линии энергоснабжения.