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В Госдуме рассказали о концлагерях ВСУ

В Госдуме рассказали о концлагерях ВСУ в Курской области

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Телеграм-канал Курская область

В Суджанском районе ВСУ развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Николай Иванов, пишет РИА Новости.

«На хуторе Олешня Суджанского района, в селе Юнатовка Сумской области, в суджанской школе укрофашисты развернули концлагеря», — сказал он.

Депутат отметил, что под украинской оккупацией находятся сотни российских граждан, судьба которых на данный момент неизвестна.

В конце ноября сообщалось, что Международный комитет Красного Креста (МККК) готов помочь в возвращении жителей Курской области с территории Украины в Россию, если Москва и Киев сумеют достичь соглашения о новой репатриации.

24 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о реабилитации вернувшихся с Украины жителей Курской области. По ее словам, с людьми работают врачи и психологи.

Ранее власти пообещали жилье и работу вернувшимся с Украины курянам.

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