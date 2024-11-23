Власти пообещали жилье и работу вернувшимся с Украины курянам

Власти пообещали помочь жителям Курской области, которые после вторжения ВСУ в регион оказались на Украине, а теперь вернулись на родину, написал в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов.

Чиновник поблагодарил федеральные власти, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и представителей Красного Креста за помощь в возвращении курян.

«Всех обеспечат жильем, помогут с трудоустройством и решением других вопросов, чтобы люди вновь почувствовали себя в безопасности», — пообещал Смирнов.

23 ноября Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что вместе со Смирновым встретила 46 жителей региона, вывезенных с Украины. Накануне омбудсмен объявила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе. По словам Москальковой, возвращение россиян произошло в результате переговорного процесса между РФ и Украиной.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что Красный крест получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших курян.