Москалькова рассказала о реабилитации вернувшихся с Украины жителей Курской области

Врачи и психологи работают с жителями Курской области, которые были возвращены в Россию с Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она также заявила, что в пунктах временного размещения Курска, где размещены эти россияне, созданы все необходимые условия.

22 ноября Москалькова объявила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе текущего года. По словам омбудсмена, возвращение этих россиян произошло в результате переговорного процесса между РФ и Украиной.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Российский Красный Крест получил свыше 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян.