Сражавшиеся на Запорожье и Херсонщине бойцы СВО получат статусы ветеранов

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на участников специальной военной операции, выполняющих задачи на территории Херсонской и Запорожской областей с момента принятия их в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий статус будут получать лица, которые в ходе СВО проводили работы по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года. Статус также могут получить лица, которые более полугода работали в военно-гражданской администрации регионов, принимавшие участие в обеспечении выполнения задач в ходе СВО.

Отмечается, что инициатива была подготовлена в целях уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач в ходе СВО в связи с принятием новых субъектов в состав РФ.

Ранее в России решили признать ветеранами саперов МЧС, работавших в зоне СВО.