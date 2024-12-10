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В России решили признать ветеранами саперов МЧС, работавших в зоне СВО

Депутат Бессараб: обезвреживавших мины на СВО саперов МЧС признают ветеранами

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутаты Госдумы хотят принять поправки в законодательство, которые предполагают признание ветеранами боевых действий специалистов МЧС, которые обезвреживали взрывоопасные предметы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня примем поправки в закон «О ветеранах». Военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, принимавших участие в ходе СВО... признать ветеранами боевых действий», — написала парламентарий.

Также ветеранами хотят признать инвалидов, которые получили увечья при выполнении указанных саперных работ. Подчеркивается, что им будут предоставлены все соответствующие статусу льготы.

19 ноября статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что в России необходимо ввести единые стандарты организации психологической помощи для бойцов и ветеранов СВО.

Она предложила создать для этого специальный координационный и совещательный орган, который будет проводить обсуждения, выработает общую стратегию и единые стандарты работы.

Ранее священник рассказал об исповедях российских бойцов СВО.

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