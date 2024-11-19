Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали, как экс-бойцы ЧВК могут получить статус ветерана СВО

Цивилева: экс-бойцы ЧВК получат статус ветерана СВО на основе слов очевидцев

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бывшие сотрудники частных военных компаний (ЧВК) смогут получить статус ветерана специальной военной операции (СВО) на основе показаний очевидцев. Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает ТАСС.

«Фонд, Минобороны и нотариальная палата совместно разработали форму заявления очевидца, подтверждающего факт нахождения сотрудника ЧВК на специальной военной операции. Эта форма уже согласована», — сказала замглавы оборонного ведомства.

Цивилева напомнила, что россиянам, которые хотят подать заявления, предстоит оплатить свидетельствование подлинности подписи у нотариуса. По ее словам, стоимость услуги составит 1,5-2 тысячи рублей.

Статс-секретарь обратила внимание, что для получения статуса ветерана СВО экс-бойцам ЧВК предстоит собрать несколько таких подписей. В связи с этим она призвала освободить участников спецоперации от подобных расходов.

14 ноября Цивилева сообщила, что участникам спецоперации, получившим инвалидность в результате ранения в зоне СВО, назначат дополнительные выплаты в 1 млн рублей. Она уточнила, что этот порядок будет распространен на всех бойцов со дня начала операции.

Ранее в ГД внесли законопроект о праве на отпуск по уходу за бойцами СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами