В Минобороны рассказали, как экс-бойцы ЧВК могут получить статус ветерана СВО

Бывшие сотрудники частных военных компаний (ЧВК) смогут получить статус ветерана специальной военной операции (СВО) на основе показаний очевидцев. Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает ТАСС.

«Фонд, Минобороны и нотариальная палата совместно разработали форму заявления очевидца, подтверждающего факт нахождения сотрудника ЧВК на специальной военной операции. Эта форма уже согласована», — сказала замглавы оборонного ведомства.

Цивилева напомнила, что россиянам, которые хотят подать заявления, предстоит оплатить свидетельствование подлинности подписи у нотариуса. По ее словам, стоимость услуги составит 1,5-2 тысячи рублей.

Статс-секретарь обратила внимание, что для получения статуса ветерана СВО экс-бойцам ЧВК предстоит собрать несколько таких подписей. В связи с этим она призвала освободить участников спецоперации от подобных расходов.

14 ноября Цивилева сообщила, что участникам спецоперации, получившим инвалидность в результате ранения в зоне СВО, назначат дополнительные выплаты в 1 млн рублей. Она уточнила, что этот порядок будет распространен на всех бойцов со дня начала операции.

Ранее в ГД внесли законопроект о праве на отпуск по уходу за бойцами СВО.