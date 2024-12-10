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Российские войска продвинулись в Курахово до здания горсовета

Рогов: ВС России в Курахово продвинулись до здания городского совета

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска в ходе боев за освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике продвинулись до здания городского совета в западной части населенного пункта, в то время как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отходят в промышленные районы. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.

«На утро текущего дня линия фронта в самом Курахово проходила всего в одном квартале от городского совета, расположенного в западной части,» — отметил Рогов.

Он добавил, что под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть жилых районов, при этом украинские подразделения заняли позиции на территории ТЭС и в промзоне.

«Представители территориальной обороны ВСУ пытаются неорганизованно выйти в сторону населенного пункта Дачное, находящегося к западу от Курахова,» — добавил он.

По словам Рогова, севернее Курахово, в районе Сонцевки, сосредоточена значительная группа ВСУ.

Утром 10 декабря ТАСС сообщал, что Вооруженные силы Украины пытаются массово выводить остатки войск из Курахова в ДНР.

Ранее украинские аналитики заявили о прорыве ВС РФ в Сумскую область.

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