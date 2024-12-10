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Украинские аналитики заявили о прорыве ВС РФ в Сумскую область

DeepState: российские военные могли зайти в приграничный район Сумской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ходе отражения атаки на Курскую область, предположительно, зашли в один из приграничных районов Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического ресурса DeepState.

В материале отмечается, что сначала подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись в районе села Плехово. Данный населенный пункт расположен к югу от города Суджа на территории Курской области.

Далее российские бойцы могли пересечь границу и попасть в Сумскую область. При этом другие подробности в публикации не уточняются.

В то же время аналитики подтвердили, что группировки ВС РФ продолжают наступать на Покровском (Красноармейском) направлении в Донецкой народной республике (ДНР). По их информации, сейчас российские военные продвигаются в районе трех населенных пунктов на этом участке фронта — у Гродовки, Новотроицкого и Шевченко.

10 декабря агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покидать позиции в поселке Шевченко. Как рассказал источник, этот населенный пункт представляет собой один из ключевых логистических хабов украинских войск. Через него шло снабжение группировок сразу на нескольких направлениях фронта, включая формирования в городе Курахово.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил важность Шевченко для российских войск.

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