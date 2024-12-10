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Российские войска ударили по позициям ВСУ в 128 районах

Минобороны: ВС России нанесли поражение скоплениям ВСУ в 128 районах

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 128 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.

Из этой же сводки следует, что подразделения группировки российских войск «Центр» в ходе активных боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Желтое, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве рассказали, что также за прошедшие сутки бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям шести бригад украинских войск на территории региона.

Помимо этого, за сутки российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ. Информации о пострадавших, а также о разрушениях от обломков ракет и беспилотников на данный момент не поступало.

Ранее российские военные уничтожили семь танков Leopard в одном бою в зоне СВО.

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