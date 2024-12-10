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Средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ за сутки

Средства ПВО сбили три снаряда HIMARS и 23 беспилотника ВСУ за сутки

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Inna Varenytsia/REUTERS

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Информации о пострадавших, а также о разрушениях от обломков ракет и беспилотников на данный момент не поступало.

10 декабря под атаку ВСУ попал город Горловка в Донецкой народной республике.

Как рассказал мэр города Иван Приходько, в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Беспилотник скинул снаряд в жилом массиве «Комсомолец».

До этого стало известно, что ударный дрон ВСУ атаковал автомобиль со священником в Горловке в ДНР. По словам источника из Горловской епархии, в атакованной машине был настоятель Казанского храма в микрорайоне Комсомолец протоиерей Василий Туренко. Беспилотник ударил справа от машины, но священник не пострадал.

Ранее украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Шебекино.

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