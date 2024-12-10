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Российские бойцы взяли под контроль одно из сел в ДНР

Минобороны РФ: группировка «Центр» взяла под контроль Желтое в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» в ходе активных боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Желтое, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что также за прошедшие сутки бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям шести бригад украинских войск на территории ДНР. Места скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили около населенных пунктов Петровка, Пушкино, Дзержинск, Димитров и Щербиновка.

«Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер M113 производства США», — говорится в заявлении.

Кроме того, военные группировки «Центр» вывели из строя четыре гаубицы ВСУ. Три из них — орудия Д-30, и еще одна — орудие Д-20.

10 декабря агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры написало, что украинские бойцы начали покидать позиции в поселке Шевченко в ДНР. Данный населенный пункт находится в районе города Красноармейска (украинское название — Покровск) и представляет собой один из ключевых логистических хабов ВСУ.

Ранее российские военные столкнулись с канадскими наемниками ВСУ на территории ДНР.

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