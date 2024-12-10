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В Горловке заявили, что в результате атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Горловки Приходько: из-за удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель

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Inna Varenytsia/REUTERS

Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава городского округа Иван Приходько, передает ТАСС.

По данным мэра, сброс взрывоопасного объекта произошел в жилом массиве «Комсомолец». Он добавил, что, по данным Военного следственного управления СК РФ, атака была произведена в 11:15 по московскому времени.

До этого стало известно, что ударный дрон ВСУ атаковал автомобиль со священником в Горловке в ДНР. По словам источника из Горловской епархии, в атакованной машине был настоятель Казанского храма в микрорайоне Комсомолец протоиерей Василий Туренко. Беспилотник ударил справа от машины, но священник не пострадал.

8 декабря украинские военные при помощи дрона сбросили боеприпас на автобус в Горловке. Стало известно о четырех пострадавших, однако иные подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе это касается степени тяжести травм, полученных пострадавшими гражданами.

Ранее морские дроны ВСУ атаковали Крымский мост.

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