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Два беспилотника ВСУ атаковали дом в Шебекино

Гладков: в Шебекино БПЛА ВСУ врезался в многоквартирный дом, никто не пострадал

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Телеграм-канал «Просто Михаил Шебекино»

Беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации губернатора, пострадавших среди жителей дома нет.

В результате детонации БПЛА загорелась одна из квартир. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. В доме также было повреждено остекление.

Гладков также рассказал, что при попытке повторной атаки еще один беспилотник был сбит на подлете к дому.

Все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них разместились в ПВР, остальные решили остаться у родственников, добавил Гладков.

Информация о последствиях уточняется.

До этого об атаке дрона сообщали местные Telegram-каналы. Один из них опубликовал фотографию, на которой запечатлен черный дым, идущий от последнего этажа пятиэтажного здания.

Ранее дрон ВСУ повредил многоэтажку и два автомобиля в Шебекино.

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