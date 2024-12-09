Два беспилотника ВСУ атаковали дом в Шебекино

Беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации губернатора, пострадавших среди жителей дома нет.

В результате детонации БПЛА загорелась одна из квартир. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. В доме также было повреждено остекление.

Гладков также рассказал, что при попытке повторной атаки еще один беспилотник был сбит на подлете к дому.

Все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них разместились в ПВР, остальные решили остаться у родственников, добавил Гладков.

Информация о последствиях уточняется.

До этого об атаке дрона сообщали местные Telegram-каналы. Один из них опубликовал фотографию, на которой запечатлен черный дым, идущий от последнего этажа пятиэтажного здания.

Ранее дрон ВСУ повредил многоэтажку и два автомобиля в Шебекино.