В России за год предотвратили почти 200 терактов

В России в 2024 году предотвратили 190 терактов. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет, пишет РИА Новости.

По данным комитета, шесть терактов из этого списка готовили участники запрещенных в России движений, к том числе «Колумбайн» (организация запрещена в России), в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

До этого председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев сообщал, что с начала года в стране сорвали подготовки к четырем терактам. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица, отметил он.

Сагимбаев добавил, что из Сирии и Турции были экстрадированы шесть казахстанцев, которые находились в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера. В настоящее время двое из них осуждены. Среди прочего были пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, которые были причастны к терроризму и экстремизму.

Ранее в Калуге мужчину осудили за подготовку теракта в здании суда.