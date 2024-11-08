На предприятии в ДНР нашли крупный арсенал с оружием и боеприпасами

Российские силовики обнаружили большое количество вооружений и снарядов на территории заброшенного предприятия, расположенного в одном из населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Из заявления следует, что в осмотре завода приняли участие сотрудники самого ведомства и военной контрразведки. В результате специалисты нашли и изъяли более семи тысяч патронов к разным видам стрелкового оружия, гранатомет, свыше 400 снарядов и мин, три ракеты для систем противовоздушной обороны, столько же противотанковых управляемых ракет и четыре переносных зенитных ракетных комплекса «Игла».

Кроме того, на территории предприятия хранились 22,5 кг взрывчатых веществ. Их тоже конфисковали, уточнили в Росгвардии.

«После идентификации вооружение передали следственно-оперативной группе», — говорится в публикации.

В каком населенном пункте находится завод, в ведомстве решили не раскрывать.

8 ноября агентство РИА Новости сообщило, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ обнаружили в Мариуполе схрон диверсантов с оружием. В тайнике были взрывные устройства, ручные гранаты, патроны к стрелковому оружию и иные боеприпасы.

Ранее жителя Курска задержали за незаконную продажу найденных в приграничных районах снарядов.