В Сумах произошел взрыв

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Более подробной информации о причинах взрыва и возможных последствиях не приводится.

До этого стало известно, что взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в Херсонской области. В настоящее время в подконтрольной ВСУ части региона воздушная тревога не объявлена.

10 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины готовят город Херсон и все правобережье области к противодействию российским военным.

По мнению чиновника, ВС РФ возьмут Херсон и вернут его в состав России. Он считает, что Херсон можно освободить от ВСУ «хоть завтра», однако нужна «соответствующая ситуация».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в России заявили, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.