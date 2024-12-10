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Взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне в Херсонской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

В настоящее время в подконтрольной ВСУ части региона воздушная тревога не объявлена.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины готовят город Херсон и все правобережье области к противодействию российским военным.

По мнению чиновника, ВС РФ возьмут Херсон и вернут его в состав России. Он считает, что Херсон можно освободить от ВСУ «хоть завтра», однако нужна «соответствующая ситуация».

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по результатам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Херсон, по-прежнему находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России заявили, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

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