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В России заявили, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом

Замглавы МИД Галузин: РФ никогда не закрывалась от переговоров по Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Российская Федерация никогда не закрывалась от переговоров по завершению вооруженного конфликта на Украине, такого подхода придерживается Киев. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, в Москве рассчитывают на то, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента США Дональда Трампа, внимательно следят за российскими подходами к урегулированию украинского кризиса и внимательно ознакомились с предложением президента РФ Владимира Путина.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов к миру с Россией.

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