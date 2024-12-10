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Стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село в Курской области

«Северный ветер»: группировка «Север» освободила Новоивановку в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные освободили от Вооруженных сил Украины село Новоивановка Курской области. Об этом сообщил связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

Авторы публикации отметили, что в результате ожесточенных боев за населенный пункт ВСУ потеряли более 1,2 тыс. человек.

В канале добавили, что за три дня подразделения группировки «Север» ликвидировали два важных узла обороны противника — Плехово и Новоивановку.

Накануне российские военкоры сообщали, что ВС РФ вернули контроль над селом Плехово в Курской области, зачистив населенный пункт от украинской армии. На опубликованных каналом кадрах можно увидеть бойцов указанных подразделений, докладывающих об обстановке в освобожденном селе.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

7 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет освобожден от украинской армии очень быстро.

Ранее суд приговорил к колонии вторгшегося в Курскую область гражданина Новой Зеландии.

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