Российские военные освободили от Вооруженных сил Украины село Новоивановка Курской области. Об этом сообщил связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

Авторы публикации отметили, что в результате ожесточенных боев за населенный пункт ВСУ потеряли более 1,2 тыс. человек.

В канале добавили, что за три дня подразделения группировки «Север» ликвидировали два важных узла обороны противника — Плехово и Новоивановку.

Накануне российские военкоры сообщали, что ВС РФ вернули контроль над селом Плехово в Курской области, зачистив населенный пункт от украинской армии. На опубликованных каналом кадрах можно увидеть бойцов указанных подразделений, докладывающих об обстановке в освобожденном селе.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

7 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет освобожден от украинской армии очень быстро.

Ранее суд приговорил к колонии вторгшегося в Курскую область гражданина Новой Зеландии.