Российские солдаты вернули контроль над селом Плехово в Курской области, зачистив населенный пункт от украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«Подразделения ОБСПР «Курские витязи» и «Арбат», 22-я бригада, 30-й полк полностью освободили и зачистили от ВСУ село Плехово Суджанского района Курской области», — говорится в сообщении.

На опубликованных каналом кадрах можно увидеть бойцов указанных подразделений, докладывающих об обстановке в освобожденном Плехово.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

7 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет освобожден от украинской армии очень быстро.

Ранее российские войска освободили село Дарьино в Курской области.