В Курской области перехватили украинскую ракету

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

В заявлении отмечается, что снаряд запустили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавили в правительстве российского субъекта.

10 декабря украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе отражения атаки на Курскую область могли зайти в один из приграничных районов Сумской области. По информации специалистов, сначала военные продвинулись в районе села Плехово на территории российского региона. После этого они, предположительно, пересекли границу и попали в украинский регион.

До этого министерство обороны РФ заявило, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ с помощью авиационных ракет поразил место скопления личного состава и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Кроме того, удару подвергся один из опорных пунктов украинских войск.

Ранее военные корреспонденты рассказали об освобождении одного из населенных пунктов в Курской области.