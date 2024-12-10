Российский вертолет ударил ракетами по ВСУ в Курской области

Российский экипаж вертолета Ми-28НМ ударил с помощью авиационных ракет по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, вертолет ударил по опорному пункту, личному составу и военной автотехнике противника.

После нанесенных ударов экипаж выполнил противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, которые защищают от ракет противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей, после чего экипаж вернулся в зону вылета.

Накануне командир разведывательной группы с позывным «Суетолог» рассказал РИА Новости, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в Запорожской области. По его словам, удар стал возможен благодаря действиям разведчиков 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий Вячеслав Рябина рассказал, что командование ВСУ начало отправлять в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных.