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Российский вертолет ударил ракетами по ВСУ в Курской области

МО РФ: Ми-28НМ нанес ракетный удар по солдатам и технике ВСУ в Курской области

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Минобороны РФ

Российский экипаж вертолета Ми-28НМ ударил с помощью авиационных ракет по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, вертолет ударил по опорному пункту, личному составу и военной автотехнике противника.

После нанесенных ударов экипаж выполнил противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, которые защищают от ракет противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей, после чего экипаж вернулся в зону вылета.

Накануне командир разведывательной группы с позывным «Суетолог» рассказал РИА Новости, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в Запорожской области. По его словам, удар стал возможен благодаря действиям разведчиков 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий Вячеслав Рябина рассказал, что командование ВСУ начало отправлять в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных.

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