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Москалькова рассказала, что Киев не раз отказывался забирать своих пленных

Москалькова: Киев не раз отказывался забирать своих военнопленных из-за «Азова»

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Украинские власти неоднократно отказывались забирать своих военнопленных, предпочитая возвращать на родину только офицеров и солдат нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Неделю назад омбудсмен опубликовала список из 630 украинских солдат, которые уже больше года дожидаются обмена, находясь в России, однако Киев не включает их в перечни.

«Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им не интересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это «азовцы». Или они, или никто не нужен», — объяснила Москалькова.

Она отметила, что украинские власти в ответ обвиняют РФ во лжи и утверждают, что ни от кого не отказываются. Омбудсмен предложила в этом случае Киеву воспользоваться имеющимся списком и вернуть пленных на родину.

3 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает все, чтобы уйти от реальной работы, у которой были результаты.

Дипломат напомнила, что в 2024 году Минобороны России направляло украинской стороне предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Однако Киев отказался забирать более 600 украинских военнослужащих без каких-либо причин.

Ранее Москалькова призвала отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе СВО.

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