Москалькова призвала отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе СВО

Необходимо отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, до окончания боевых действий обычно ни количество пленных, ни число пропавших без вести ни одна из сторон не оглашает.

Омбудсмен рассказала, что недавно в столице Азербайджана Баку она приняла участие в форуме, посвященном поиску без вести пропавших. На мероприятие прибыли представители более 50 стран.

Москалькова добавила, что в России наработаны интересные механизмы, алгоритмы, в том числе и по работе с ДНК, и по обмену данными. В некоторых странах существуют специальные законы по этому поводу.

В ноябре Москалькова сообщала, что 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник, вернулись в Россию. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Ранее Москалькова сообщила о росте числа перемещенных на Украину россиян.