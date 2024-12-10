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В Раздольном держали российских пленных в качестве рабов

РИА Новости: житель Раздольного держал российских пленных в качестве рабов

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Shutterstock

Житель населенного пункта Раздольное в ДНР держал российских военнопленных в качестве рабов. Об этом РИА Новости рассказал эвакуированный из поселка беженец.

По его словам, в подвале у Александра Филахтова находилось примерно шесть пленных. Филахтов сдавал пленных в аренду для работы на ферме.

Беженец отметил, что Филахтов сотрудничал с Вооруженными силами Украины (ВСУ), они поставляли ему пленных. После взятия Раздольного российскими войсками семья рабовладельца бежала в Днепропетровск (украинское название — Днепр).

9 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

3 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти отказываются обменять и вернуть домой 630 военнопленных, так как они им не нужны.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности обменяться военнопленными с Украиной.

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