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В МИД РФ заявили о готовности провести обмен военнопленными с Украиной

Захарова: Россия готова уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих с Украиной

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Телеграм-канал «МИД России»

Россия готова в кратчайшие сроки провести обмен военнопленными с Украиной. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — сказала дипломат.

2 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва призывает Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Она отметила, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости активизировать данную работу.

3 ноября уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец запросил у Москальковой списки украинских военнопленных, которых РФ готова обменять.

Ранее волонтер заявила, что ряд пленных солдат ВСУ хочет остаться в России.

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