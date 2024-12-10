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На Украине заявили о подготовке российской армии к штурму в Запорожье

Волошин: ВС России несколько недель готовятся к штурму в Запорожской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России уже на протяжении нескольких недель осуществляют подготовку к активным штурмовым операциям в Запорожском регионе, а также пытаются пробиться к границе Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин со ссылкой на информацию украинской разведки, передает Telegram-канал издания «Страна».

«Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времевском направлении. Ежедневно там происходит 25, а то и 30 штурмовых действий», — отметил Волошин.

Также в материале подчеркивается, что аналогичные действия российские силы предпринимают на Ореховском направлении, стремясь вернуть контроль над населенным пунктом Работино и выйти к Орехово, чтобы перерезать логистические маршруты украинских войск.

«На Ореховском направлении уже идет перебрасывание личного состава на передовые позиции. По данным разведки, противник перебрасывает достаточно значительное количество таких штурмовых групп пехоты — до ста», — подчеркнул спикер.

4 декабря советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу ЗапорожьеКурахово. По его словам, трасса является главной транспортной артерией для снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта.

Ранее эксперт объяснил, почему российская армия не спешит брать Днепропетровск.

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