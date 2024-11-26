Вооруженные силы России могут взять под контроль Днепр (Днепропетровск) после успехов в Донбассе. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Военный эксперт отметил, что российской армии предстоит решить еще немало задач, в том числе вытеснение украинских войск из Курской области.

«Работы много, у нас еще города в ДНР и ЛНР остались: Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Покровск», — напомнил он.

При этом по прогнозу Дандыкина Днепропетровскую область будет взять непросто. В ближайшее время можно рассчитывать только на выход к границе региона.

26 ноября сообщалось, что ВС России взяли под контроль село Копанки в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки ВС РФ «Запад».

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль треть Часова Яра.