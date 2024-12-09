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Очевидец рассказал, что стрельба в столице Сирии полностью прекратилась

ТАСС: стрельба в Дамаске полностью прекратилась, открылись магазины, город ожил

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Omar Sanadiki/Reuters

В столице Сирии, городе Дамаске, стабилизировалась ситуация, стрельба прекратилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца событий.

«Стрельба полностью прекратилась, город ожил, живет обычной жизнью, работают базары, магазины», — заявил один из горожан.

По его словам, вооруженных людей больше не видно на улицах. Очевидец отметил, что граждане ждут действий от новой власти.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.

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