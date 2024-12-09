ВС России закрепились в центре Курахово

Российские военные закрепились в центре города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник публикует данные, приводя данные военнослужащего российской армии.

«Штурмовые группы смогли закрепиться в центре самого Курахово», — рассказал собеседник агентства.

Российский военный отметил успешное наступление армии РФ на данном участке фронта. По его словам, они наступают на флангах украинской группировки войск.

Недавно сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие постепенно зачищают «полукотел», в который попала армия Украины южнее города Курахово в ДНР.

6 декабря он также сообщал, что российская армия окружила Курахово с четырех сторон. Он отмечал, что в данный момент продолжается обхват города и с западной части.

Ранее Рогов обвинил Зеленского в отказе спасти солдат ВСУ в Курахово.