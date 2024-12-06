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Российская армия окружила Курахово с четырех сторон

Рогов: ВС России окружили Курахово на западе ДНР с четырех сторон

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают обхват города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) с западной и южной части. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной», — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время продолжается обхват города и с западной части, в которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать, теряя плацдармы и села, в которых закрепились.

Рогов отметил, что на сегодняшний день восточная часть города освобождена российскими войсками, боевые действия продолжаются в центральной и южной части Курахово. ВСУ отступают в западную часть города к промышленной зоне. Там, по словам собеседника агентства, сосредоточены наиболее крупные укрепленные районы противника, кроме того, там же находится ТЭС.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВС РФ зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что пути отступления из Курахово уже находятся под контролем российских сил.

Ранее российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.

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