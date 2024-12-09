За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 200 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Помимо живой силы, украинские военные потеряли два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета.

Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 39 460 военнослужащих, сотни единиц военной техники и артиллерийских орудий, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

До этого Минобороны показало сдачу в плен военного ВСУ после обстрела транспортера с ранеными.

При попытке бегства военнослужащие ВСУ попали в частичное, а затем и в полное окружение в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.