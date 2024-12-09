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Минобороны показало сдачу в плен военного ВСУ после обстрела транспортера с ранеными

МО РФ показало кадры сдачи в плен бойца ВСУ после обстрела «мотолыги» с ранеными

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Минобороны России показало сдачу в плен украинского военного Игоря Снижко после обстрела ВС РФ бронетранспортера МТ-ЛБ с ранеными и командиром роты ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Попал в плен, выезжая на «мотолыге» (многоцелевой бронетранспортер. — «Газета.Ru») с «трехсотыми», был командир роты, был медик роты. Мы когда выезжали, начался обстрел «мотолыги», начали выходить, у меня в кармане была листовка с призывом сдаваться и сохранить свою жизнь. Я подумал, что это тот единственный шанс, который может сохранить мою жизнь», — сказал Снижко.

Отмечается, что при попытке бегства военнослужащие ВСУ попали в частичное, а затем и в полное окружение в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курской области назвали непростой ситуацию в регионе.

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