В Минобороны сообщили о сбитых за сутки снарядах и беспилотниках ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в зоне СВО. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ.

Помимо снарядов, средства ПВО сбили за сутки 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что Россия использует «ложные невооруженные приманки» в целях истощения и без того скудных запасов боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны. Как отмечается в материале, до половины запущенных ВС России дронов иногда могут быть «невооруженными приманками».

До этого сообщалось, что российские войска используют дроны с искусственным интеллектом в боевой деятельности.

При активации автопилота оператор лишь наблюдает за поражением цели и подтверждает успешное попадание. В случае необходимости он может отключить автопилот, но в целом дрон работает эффективно самостоятельно.

Ранее ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродрома и ж/д объектам на Украине.