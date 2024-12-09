ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродрома и ж/д объектам на Украине

Российские военные с помощью боевых самолетов, беспилотников, ракет и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары также пришлись по местам сборки и хранения беспилотников, складу горючего, скоплениям военнослужащих и военной технике ВСУ в 147-ми районах.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали полигон, откуда запускают ракету «Орешник».