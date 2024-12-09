Украинская армия резко активизировалась на линии фронта у рубежей Луганской народной республики (ЛНР), увеличив более чем в 2,5 раза за неделю количество контратак. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой народной республике», — заявил он.

По словам отставного подполковника, в период с 30 ноября по 6 декабря российская сторона отразила 70 контратак противника в ЛНР, что на 27 больше в сравнении с предыдущей неделей.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС РФ контролируют большую часть многоквартирных домов в западной части Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в городе пока продолжаются тяжелые бои, они идут в западных районах, в многоэтажках.

Ранее военкор назвал «головную боль» ВСУ.