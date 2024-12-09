На Украине заявили о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

За сутки на подконтрольной Украине территории Запорожской области обнаружили повреждения на нескольких объектах инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной государственной администрации Иван Федоров.

При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. По его словам, за сутки в регионе прозвучало не менее 218 взрывов.

Этим же утром на востоке Украины у одного из полицейских отделений Харькова произошел взрыв. По данным региональной полиции, взрыв прогремел примерно в 17:00 (18:00 мск) в Слободском районе у центрального входа в здание. В результате произошедшего никто не пострадал, был поврежден фасад здания.

Накануне на Украине зафиксировали повреждения на объектах инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что в течение суток под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе.

Ранее в подполье сообщили об ударе по бывшей ракетной базе в Винницкой области Украины.