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У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв

В Харькове у главного входа отделения полиции произошел взрыв

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РИА «Новости»

На востоке Украины у одного из полицейских отделений Харькова произошел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное отделение полиции.

По данным ведомства, взрыв прогремел примерно в 17:00 (18:00 мск) в Слободском районе у центрального входа в здание. В результате произошедшего никто не пострадал, был поврежден фасад здания.

17 ноября в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила правоохранителей в ловушку с гранатой. Утром в Печерское управление полиции поступил звонок от девушки, которая утверждала, что стала жертвой домашнего насилия. Патрульные приехали по указанному адресу и связались с ней по мобильному телефону. Заявительница сообщила, что находится в квартире и что дверь в нее открыта. При входе в квартиру один из полицейских задел растяжку с гранатой Ф-1. Сотрудники правоохранительных органов успели выбежать на лестничную площадку до того, как произошел взрыв. В квартире никого не было, она сдавалась в аренду.

Ранее остановленный за нарушение ПДД украинец начал угрожать полицейским гранатой.

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