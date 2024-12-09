Российские вооруженные силы нанесли удар с последующей детонацией в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Винница, Жмеринка, прилет... в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев добавил, что на окраине этого леса находится «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь. Координатор подполья добавил, что в направлении него пророссийское николаевское сопротивление видело «движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами».

Незадолго до этого Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли два удара в направлении Славянской тепловой электростанции, которая расположена в селе Николаевка Краматорского района Донецкой народной республики. По его словам, в зданиях, расположенных на территории ТЭС, располагались военнослужащие Вооруженных сил Украины в составе примерно 50-70 человек.

2 декабря координатор пророссийского подполья сообщал, что российские войска нанесли удары по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской, Черниговской и Винницкой областях Украины.

Ранее в Сумской области Украины произошли взрывы.