Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об ударе по бывшей ракетной базе в Винницкой области Украины

РИА: удар нанесен в районе бывшей ракетной базы в Винницкой области Украины

close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские вооруженные силы нанесли удар с последующей детонацией в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Винница, Жмеринка, прилет... в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев добавил, что на окраине этого леса находится «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь. Координатор подполья добавил, что в направлении него пророссийское николаевское сопротивление видело «движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами».

Незадолго до этого Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли два удара в направлении Славянской тепловой электростанции, которая расположена в селе Николаевка Краматорского района Донецкой народной республики. По его словам, в зданиях, расположенных на территории ТЭС, располагались военнослужащие Вооруженных сил Украины в составе примерно 50-70 человек.

2 декабря координатор пророссийского подполья сообщал, что российские войска нанесли удары по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской, Черниговской и Винницкой областях Украины.

Ранее в Сумской области Украины произошли взрывы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами