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Al Arabiya сообщила о возможной передаче Израилю двух российских объектов в Сирии

Al Arabiya: РФ могла передать Израилю два объекта в сирийской провинции Даръа

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия якобы передала Израилю два объекта, расположенных в сельской местности сирийской провинции Даръа. Об этом со ссылкой на своих корреспондентов сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

В частности, Израиль мог получить наблюдательный пункт, находящийся на горе Таль-эль-Хара — самой высокой точке в провинции.

Каких-либо подробностей телеканал не приводит.

8 декабря источник в Кремле сообщил РИА Новости, что официальные лица Российской Федерации находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции в Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее сообщалось, что Асад со своей семьей прибыл в Москву.

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