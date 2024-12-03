В Ровненской области Украины по воинской части ВСУ, где, предварительно, находились наемники из Польши, нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным его источников, один из прилетов пришелся по воинской части на севере области. По предварительным данным, прилетело по танкистам, часть из которых — поляки.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар в район артиллерийских складов у военного аэродрома в Хмельницкой области Украины, произошла детонация. По его данным, также была атакована военная часть ВСУ в Ровненской области.

Накануне министерство обороны России заявило, что российские военные ударили по инфраструктуре аэродромов и объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса, в 127 районах.

До этого российские военные нанесли удары по объектам украинской армии в районе железнодорожного вокзала в Тернополе на Западной Украине.

Ранее ВС России нанесли удар по центру комплектования в Житомире.