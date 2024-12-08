Российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций

Следственный комитет России возбудил дело в отношении военного медика, вживлявшего осколки боеприпасов ради выплат компенсаций. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, военмедик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранений.

«Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — сказал Бастрыкин.

Он заявил, что в результате фигуранты похитили свыше 12 млн рублей.

8 декабря Бастрыкин также рассказал, что шесть российских офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военных, похитив более 240 млн рублей.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает разовую выплату участникам специальной военной операции (СВО) при ранении, повлекшем инвалидность, с 3 до 4 млн рублей. Порядок распространяется на всех военнослужащих, получивших увечья с начала спецоперации. До этого всем раненным в ходе СВО бойцам выплачивали 3 млн. Сколько теперь получат военные в случае травм — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянина захотели призвать на срочную службу после участия в СВО и ранения.