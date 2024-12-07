Вооруженные силы России взяли под контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск (украинские названия - Покровск и Днепр). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Эта трасса является ключевой в снабжении группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске. По этой дороге шли колонны военной техники, везли личный состав как в Красноармейск, так и в поселок Шевченко и другие населенные пункты к югу от города.

В силовых структурах уточнили, что логистика ВСУ в этом районе достаточно усложнена.

В конце ноября глава специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военнослужащие оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровска. По его словам, тяжелая ситуация для украинской стороны сложилась также в Курской области, где ВСУ уже отступают. Он отметил, что на данном направлении в ближайшее время «давление будет только расти».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал Кураховское и Покровское направления самыми сложными.