«Хезболла» вывела все свои войска из Сирии

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вывело все свои силы из Сирии в субботу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

««Хезболла» вывела все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — передает агентство.

Переброшенные силы движения в Сирию были отправлены для контроля за отходом.

Еще 5 декабря генеральный секретарь шиитского движения Наим Касем заявил, что «Хезболла» окажет поддержку сирийскому руководству в борьбе с террористическими группировками.

Однако уже 8 декабря сирийские оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сеть попали кадры роскошной усадьбы Асада.