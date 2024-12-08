Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» вывела все свои войска из Сирии

Reuters: ливанская «Хезболла» вывела все свои силы из Сирии

close
Khaled Abdullah/Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вывело все свои силы из Сирии в субботу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

««Хезболла» вывела все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — передает агентство.

Переброшенные силы движения в Сирию были отправлены для контроля за отходом.

Еще 5 декабря генеральный секретарь шиитского движения Наим Касем заявил, что «Хезболла» окажет поддержку сирийскому руководству в борьбе с террористическими группировками.

Однако уже 8 декабря сирийские оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сеть попали кадры роскошной усадьбы Асада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами