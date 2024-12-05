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«Хезболла» пообещала помочь Сирии в борьбе с террористами

Лидер «Хезболлы» Касем: движение поддержит Сирию в борьбе с террористами

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ливанская организация «Хезболла» окажет поддержку сирийскому руководству в борьбе с террористическими группировками. Об этом заявил генеральный секретарь шиитского движения Наим Касем, пишет РИА Новости.

«Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии», — отметил Касем.

Он также добавил, что за действиями террористов стоят западные силы, возглавляемые США.

На днях руководитель Ближневосточного военно-аналитического центра Риад Кахваджи отметил, что сражавшиеся на стороне сирийской армии с 2012 года бойцы «Хезболлы» сыграли важную роль в разгроме отрядов террористов и защите правительства президента Башара Асада. Поэтому их вынужденный вывод в Ливан для участия в боевых действиях против Израиля нарушил баланс сил и ослабил оборонительные рубежи на севере Алеппо перед вторжением боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее радикалы в Сирии захватили ЗРК «Панцирь» и С-200.

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