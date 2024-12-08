Антиправительственные войска Сирии взяли под контроль 80% Манбиджа

Поддерживаемая Турцией оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА) продолжает операцию против курдских подразделений и взяла под контроль 80% города Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.

СНА продолжает операцию «Рассвет свободы», отмечает агентство.

«В ходе операции СНА, которая взяла под контроль 80% Манбиджа, наносила удары, как с воздуха, так и с суши, чтобы выбить из города РПК (Рабочая партия Курдистана) и «Отряды народной самообороны» (YPG)», — говорится в материале.

Кроме того, «Сирийская национальная армия» взяла под контроль город Урайме и деревню Ум Дадат района Манбидж, которые, пишет Anadolu, были оккупированы РПК и YPG.

Утром 8 декабря сирийские мятежники взяли под контроль Дамаск и объявили о свержении действующего режима.

Президент страны Башар Асад покинул страну, улетев в неизвестном направлении. Лидер вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения до перехода власти пока останутся под надзором премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который остался в Сирии и согласился работать с мятежниками.

В сирийской армии утверждают, что продолжают вести военные операции против повстанцев в районах городов Хама, Хомс и Дераа.

Ранее сообщалось, что в Дамаске еще слышна стрельба.