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ВС России ударили по военной технике ВСУ в 139 районах

Минобороны: ВС России ударили по военной технике ВСУ в 139 районах

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Минобороны РФ

Российские ВС ударили по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают наступать на позиции ВСУ на всех направлениях фронта, сопровождая свое продвижение ударами по позициям неприятеля.

Недавно взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поразил в Донецкой народной республике (ДНР) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил до 45 боевиков.

Также сообщалось, что огнеметная группа группировки войск «Запад» уничтожила при помощи ТОС-1А «Солнцепек» взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала продвижению российских военных на Купянском направлении.

Ранее подполье сообщило об ударе по военной части с наемниками в Ровненской области.

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