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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению под Купянском

«Солнцепек» уничтожил «опорник» ВСУ, мешавший продвижению сил РФ под Купянском

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Евгений Биятов/РИА Новости

Огнеметная группа группировки войск «Запад» уничтожила при помощи ТОС-1А «Солнцепек» взводный опорный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая препятствовала продвижению российским военным на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир огнеметной группы с позывным «Кадет».

По его словам, опорный пункт, а также пехота ВСУ в составе до 20 человек были уничтожены накануне, 21 ноября. После этих действий Вооруженные силы России смогли продвинуться вперед.

Помимо «Солнцепека», российские военные использовали бронетранспортер БТР-82А.

Цель была поражена. После отработки задания силы РФ оперативно убыли с огневой позиции, рассказал «Кадет».

Накануне заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что Украина планирует забросить диверсионный отряд вооруженных сил в Купянск после взятия города под контроль российскими войсками.

По его данным, задачей такой группы является уничтожение или временное выведение из строя объектов связи, транспорта, а также сбор информации о дислокации ВС РФ на этих территориях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал об успехах российской армии в Купянске.

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Операция на Украине
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